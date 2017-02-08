伊朗領袖：川普露出美國真面目

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）表示，美國新總統穿普向伊朗人民露出美國真面目。(圖片取自aljazeera)

美國總統川普上任後頒發禁止7個伊斯蘭國入境美國，對伊朗態度強硬，更揚言要廢除伊朗核協議，讓美伊關係再陷入冰點。對此伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）7日在回應美國總統川普對伊朗測試飛彈的警告時表示，美國新總統穿普向伊朗人民露出美國真面目。

哈梅內伊在7日的革命紀念日上表示，川普無法嚇倒伊朗人，「我們非常感謝川普，他讓我們的生活更容易，因為他展現出美國的真面目。」

他進一步強調，川普競選期間與當選後，他充分展現了我們30年來所詬病的美國執政體系，其中就包括美國的政治、經濟、道德和社會腐敗。

哈梅內伊最後嗆說：「川普說你應感到懼怕，我說不！伊朗人民將會於周五的回教革命紀念日上，好好回應川普。」

(中時電子報)