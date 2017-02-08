乘客引發騷動 英戰機護送民航班機轉降

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英國警方表示，巴基斯坦國際航空公司（PIA）1架飛往倫敦希斯羅（Heathrow）機場的班機上出現1名「引起騷動的乘客」，英國戰機隨即護送這架班機轉降其他機場。

英國皇家空軍（RAF）表示，快速反應戰機今天下午從英格蘭中部機場起飛攔截這架班機，將它安全護送至倫敦北部的斯坦斯特德（Stansted）機場。

當地警方說，班機轉降是因為「收到機上1名乘客引發騷動的通報」，他們相信此事並非劫機狀況或恐怖主義事件。

巴基斯坦國際航空公司表示，這架PK-757班機原本要從拉合爾（Lahore）飛往希斯羅機場。

倫敦都會區警察局表示，他們本來就已準備在班機抵達希斯羅機場後，逮捕機上其中1名乘客，在飛機轉降後，這名男子在斯坦斯特德機場落網。

警方並未說明遭逮男子是否與促使班機轉降者是同一人，也沒有透露逮捕的原因細節。1060208

(中央社)