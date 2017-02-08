今多雲到晴 晚起鋒面接近北東有雨 明寒流報到準備禦寒

今多雲到晴，晚起鋒面接近北東有雨。(取自中央氣象局)

今日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣亦涼，中南部則是日夜溫差大；預測各地溫度，北部14-22度、中部14-25度、南部17-26度。

上午各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，降雨方面，僅東半部地區有零星短暫雨，下午起北部、東半部地區、中部山區及馬祖將轉為有局部短暫雨。

周四寒流報到，這波是入冬以來第一波寒流，到時北部有機會出現8-10度的低溫，另外不只北台灣，東半部及中南部也會降溫有感，最低溫有機會出現9-11度，提醒民眾及早做好禦寒工作。

而到了週四白天之後，會轉為乾冷的天氣型態，水氣少、天氣轉晴，因此出現大範圍降雪的機率也會變低，不像去年的帝王級寒流，但是須留意日夜溫差，尤其是中南部的民眾，要注意太陽下山之後的降溫。

至於在今天空氣品質部分，高屏地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉南地區則為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)