副總統前所未見投票 美教長過關

美國總統川普的內閣提名與任命過程出現「前所未見」的情況，副總統彭斯今天在參院投票，才打破平手僵局，讓爭議極高的富商戴弗斯（Betsy DeVos）成為教育部長。

這是美國史上國會首次在行使內閣提名同意權時、副總統出面投票。

根據美國憲法，副總統身兼聯邦參議院議長，但一般情況下不提議案或參與辯論，也不具投票權，除非參院表決面臨平手僵局，才出面投下關鍵一票。

而戴弗斯的任命案，動用到彭斯須出來投票，就是因她無教育行政背景及身為共和黨大金主的經歷，連共和黨參議員也有2位認為她並不適任、「投不下去」，導致參院表決結果同意與反對各為50票，最終靠彭斯的一票解決僵局，不但史無前例，也是川普內閣中目前同意票最低空過關的一位。

戴弗斯認為，家庭可選擇使用公立學校資金，送孩子進入私立學校就讀，民主黨議員批評，他對公立教育體系毫無認識與支持，卻又掌管聯邦教育補助預算的分配；而她在提名聽證會上對校園禁槍未置可否，認為應由地方州政府決定，因為「一些偏遠地區學校可能得靠槍枝防止熊出沒」。

在表決前，民主黨人昨晚經歷徹夜發言程序、希望阻止戴弗斯的同意任命，但民主黨未能爭取到第3位共和黨議員加入反對陣營。

川普提名的內閣人選至今僅有5人獲國會同意，白宮發言人史派瑟今天批評，民主黨人在內閣同意任命上設置了「前所未見的障礙」。

然而，就在戴弗斯的同意任命通過後，共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）提案，希望在2018年底前廢掉教育部。

不同於其他國家，美國教育體系的運作及教學課程內容多為地方州政府主導，教育部也是聯邦政府中規模較小的部會，儘管前總統雷根時代就有訴求「小政府」的共和黨人要求廢除教育部及能源部，最終都未實現。1060208

(中央社)