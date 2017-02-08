資誠：2050世界經濟版圖將大改 陸第1美第3

國際四大會計事務所之一的資誠。（達志影像/Shutterstock）

國際知名四大會計事務所之一的資誠（PwC），日前公告一份2050年世界經濟排名報告，預測在不久的將來，現有的七大工業國（G7）將被諸多新興國家取代，包含印度、印尼、俄羅斯、巴西和墨西哥等擁有龐大腹地與人口的新興經濟體。中國仍是經濟龍頭，美國則將落在印度之後，縮水為第3大經濟體。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，國際四大會計事務所之一的資誠，最新公布了一份預測報告，該報告指出，2050年全球經濟版圖將有大幅度的變化。現有的七大工業國，包含日德英等國的經濟規模將大幅下滑，由印度、印尼、巴西、墨西哥、俄羅斯等國取代。屆時到2050年，中國將以58.5兆美元（約1,829兆台幣）的國內生產總值（GDP）稱霸全世界，但過去自詡為霸主的美國，卻將落於印度的44兆美元（約1,375.8兆台幣）之後，以34.1兆美元（約1,066兆台幣）成為第3大經濟體。

資誠最新的研究報告指出，未來30年發展潛力最大的3個國家：越南、菲律賓和奈及利亞。（圖/資誠會計事務所網站）

資誠在這份報告中，點名3個國家為未來30年間平均成長最快的經濟體：越南、菲律賓和西非的奈及利亞，平均年成長幅度可維持在4個百分點之上。他們認為，未來的世界將由擁有龐大資源和勞動人口的新興國家主導，「我們期待未來新興國家的快速成長，未來30年，包含中國、印度、巴西、印尼、俄羅斯和土耳其等國，將能迎來年均成長率達3.5%的年代，相較原來七大工業國的1.6%微幅成長，他們將成為未來主宰世界經濟的主人翁。」

(中時電子報)