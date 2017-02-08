上午多雲到晴　午後北部東北部轉短暫雨

中央氣象局表示，8日上午各地天氣大多為多雲到晴，不過，下午過後北部、東半部及中部山區將轉為有短暫雨，降雨機率愈晚愈高，建議晚歸民眾攜帶雨具。

氣象局指出，8日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也涼，中南部日夜溫差大；上午台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，下午起台灣北部、東半部地區、中部山區及馬祖將轉為有局部短暫雨天氣。

台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有較強陣風，沿海地區風浪較大；馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

溫度方面，清晨各地大多在攝氏14至17度，還是較為偏涼，白天高溫北部22度左右，花東及中南部可達24至26度，中南部日夜溫差還是偏大。

氣象局特別提醒，9日凌晨起寒流開始南下，氣溫就會明顯下滑，早上就會有冷的感覺，一早溫度預估在中部以北及宜蘭僅剩12至14度，南部及花東也只有15至17度，這波寒流影響時間較長，請民眾及早做好禦寒工作，農作物、養殖漁業也要留意寒害。

此外，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍有較強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全；馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

8日晨起至晚間台灣東北部海面將有明顯風變，風向由偏南風轉為偏北風，船隻請注意。下午起台灣東北部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。台灣海峽北部平均風力將稍減弱。1060208

(中央社)