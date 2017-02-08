美股小漲 那斯達克指數再創新高

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華爾街股市今天小漲，即使石油類股與通用汽車（GM）股價大跌，那斯達克指數仍微漲至新歷史高點。

道瓊工業指數終場上漲37.87點或0.2%，收在20090.29點；標準普爾500指數漲0.52點或0.02%，收在2293.08點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲10.67點或0.2%，收在5674.22點。1060208

(中央社)