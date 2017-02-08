國聯全壘打王卡特 將加盟洋基
大聯盟官網報導，國聯全壘打王卡特(Chris Carter)與洋基隊達成協議，將以1年300萬美金的價碼加盟，合約還有50萬美元簽約金與激勵獎金。去年12月滿30歲的卡特上季打擊率0.222、長打率0.499，敲出生涯新高的41轟。
卡特是繼哈利岱(Matt Holliday)、查普曼(Aroldis Chapman)之後，洋基季外從自由市場補進的第3尾大魚。卡特喜歡揮大棒，容易吞下三振(上季206次國聯第一)，導致身價不如預期，但是他的開轟能力可以讓他在美東砲火區盡情發揮，他上季出賽160場亦是國聯之冠。
由於卡特的年資只有4年，釀酒人去年12月不想薪資仲裁而放棄了卡特，1年300萬美金的價格可說是讓洋基撿了便宜。卡特預計會守備一壘，這將壓縮到洋基比較看重的兩位菜鳥一壘手柏德(Greg Bird)、奧斯汀(Tyler Austin)的表現空間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。