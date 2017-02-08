國聯全壘打王卡特 將加盟洋基

前釀酒人一壘手卡特，即將加盟洋基隊。(美聯社資料照)

大聯盟官網報導，國聯全壘打王卡特(Chris Carter)與洋基隊達成協議，將以1年300萬美金的價碼加盟，合約還有50萬美元簽約金與激勵獎金。去年12月滿30歲的卡特上季打擊率0.222、長打率0.499，敲出生涯新高的41轟。

卡特是繼哈利岱(Matt Holliday)、查普曼(Aroldis Chapman)之後，洋基季外從自由市場補進的第3尾大魚。卡特喜歡揮大棒，容易吞下三振(上季206次國聯第一)，導致身價不如預期，但是他的開轟能力可以讓他在美東砲火區盡情發揮，他上季出賽160場亦是國聯之冠。

由於卡特的年資只有4年，釀酒人去年12月不想薪資仲裁而放棄了卡特，1年300萬美金的價格可說是讓洋基撿了便宜。卡特預計會守備一壘，這將壓縮到洋基比較看重的兩位菜鳥一壘手柏德(Greg Bird)、奧斯汀(Tyler Austin)的表現空間。

(中時電子報)