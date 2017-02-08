美清潔工年薪800萬 還躲衣櫥偷懶

華裔男清潔工被爆料偷懶卻坐擁年薪高達27萬美元（約台幣800萬元）。(圖片取自nydailynews)

美國舊金山一名華裔男清潔工，每年年薪連同加班費及福利津貼最高達27萬美元（約台幣800萬元），這樣的薪水甚至已比許多高科技工程師還多，然而這名清潔工近日卻被揭發每天花數小時躲在衣櫥偷懶，詐領加班費並塑造勤奮工作的假象。

美國加州舊金山灣區捷運（BART）員工加班費領的非常多，有些員工光是加班費就幾乎是原本薪水的3倍，而在這裡工作的一名華裔清潔工名為張良兆（Liang Zhao Zhang），他2015年於鮑威爾街（Powell Street）鐵路站工作，本薪約為5萬多美元。加上連續18天各工作17小時所得的16萬加班費，以及福利津貼，讓他在2015年收入達超過27萬美元(約台幣800萬元)。而在2012至2015年間，他更獲共100萬（約3100萬台幣）的收入。

不過他卻被爆料在工作時偷懶甚至還忘記打工紀錄正確下班時間，被質疑多領加班費，舊金山灣區捷運（BART）的錄影機拍下，他雖然每天都有完成要求的工作，卻連續兩天在工作時間躲在衣櫥偷懶。其中一天，他躲在衣櫥各54分鐘及90分鐘，另一天則分別偷懶90分鐘及78分鐘。而在其中2個月內，他更有3次未有打卡記錄工作時間。

面對爆料，灣區捷運的主管表示，張良兆工作十分勤奮，也從來未拒絕過加班，並不會質疑他的工作紀錄或做進一步的調查。

美國加州舊金山灣區捷運局員工加班費支出驚人，有些員工光是加班費就幾乎是原本薪水的3倍，引發批評，但「灣區捷運」發言人指出，與其多聘請更多清潔工，讓現有清潔工加班，反而比較省錢。

(中時電子報)