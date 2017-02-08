巴西阿根廷批保護主義 挺南美共市

我要評比

巴西總統泰梅爾與阿根廷總統馬克里今天在巴西利亞會談後表示，希望為南美共同市場帶來推動力，拉近南錐經濟體國家和太平洋聯盟國家，特別是墨西哥的距離。

泰梅爾（Michel Temer）和馬克里（Mauricio Macri）未直接提及美國總統川普的新政府，只強調「局勢變化應讓墨西哥開始關注南美洲。」

巴西總統府「高原宮」發布聲明指出，巴西與阿根廷應遠離「誇大的民族主義和保護主義施加在政治、經濟、學術與科技等各方面的壓力。」

泰梅爾指出，巴西與阿根廷對孤立主義傾向的反應，應該是更多整合行動；兩國達成戰略聯盟則構成雙邊發展的重要因素。

馬克里也希望加強兩國之間的聯盟，兩國之間的較勁應該留給足球，其餘的應為合作夥伴，「強化南美共市（Marcosur）內部及對外關係。」

泰梅爾還指出，巴西與阿根廷面對類似挑戰，如經濟成長和創造就業的緊迫性，而「雙邊關係不存在禁忌。」

巴西政府數據指出，2016年巴西與阿根廷之間的進出口總額達225億美元，巴西有43.33億美元順差。

泰梅爾與馬克里簽署了多項外交、經貿和衛生醫療協議，包括巴西投資外銷促進局和阿根廷國際貿易投資局之間達成市場合作交流協定。1060208

(中央社)