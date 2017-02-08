被爆伴遊 川普夫人告到底索賠46億

川普夫人梅蘭妮亞（右）指控媒體誹謗她，索賠1.5億美元(約台幣46億)。(圖片取自美聯社)

英國《每日郵報》去年8月指美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）當過伴遊小姐的報導，讓她十分不悅，即使已當上第一夫人，她仍堅持告到底，指控媒體誹謗她，索賠1.5億美元(約台幣46億)，

法院文件指，梅蓮妮亞身為名人兼專業模特兒，品牌代言人、成功事業女性，遇到一生難逢的特別機會，開拓商業品牌，在這期間將成為世上最多人拍攝的女性，她名下品牌的衣服、珠寶、化妝品、飾物、裝飾品、護理用品、香水，將因為《每日郵報》的不實報導，經濟損失達數以百萬美元。

但這份文件卻透露梅蘭妮亞暗示入主白宮當第一夫人可為她名下品牌產品帶來數以百萬美元計收入，被指她想藉由第一夫人名氣為自己賺取大量金錢，引來批評。

(中時電子報)