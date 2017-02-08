互不相讓 俄軍在波羅的海測試S-400防空飛彈

俄國今日在波羅的海沿岸測試S-400防空飛彈，引起西方各國緊張。（達志影像/Shutterstock）

繼昨日美軍移駐愛沙尼亞、德軍移防立陶宛後，俄羅斯軍方今日在其西部最前線、波羅的海海岸的加里寧格勒（Kaliningrad），測試數枚S-400長程防空飛彈（S-400 Triumf antiaircraft missile systems）系統，並成功達成百分百的攔截測試，此舉恐造成歐陸緊張局勢加溫，讓眾多西方媒體齊聲譴責俄國。但俄國國防部表示，這僅是一個常態性的演習，要外界別做太多聯想。

據俄羅斯塔斯社（TASS News）報導，美俄兩國在歐陸的緊張局勢愈來愈明顯，繼昨日駐歐美軍向東移防愛沙尼亞後，俄國突然拉高空軍作戰部隊的警戒層級，並在西部邊界、波羅的海沿岸的加里寧格勒展開S-400防空飛彈系統的實彈測試，並成功達成百分之百的攔截擊落任務。隨著美俄歐三方的矛盾日益增加，俄國總統普丁（Vladimir Putin）為確保軍隊的戰鬥力，預計將大幅增產坦克、戰車與戰機的數量，並要俄軍做好隨時可能迎來戰爭狀態的準備。

今年年初移駐西北邊境的4組S-400防空飛彈。（圖/俄國國防部官網）

去年7月，北約通過自冷戰後最大的一次軍事行動議案，德、加、英、美將派遣聯合部隊進駐東歐4國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭），而美軍亦會輪調至保加利亞和羅馬尼亞等國，協助盟邦進行訓練和防堵俄羅斯。而今年1月，美軍正式調派4000多名地面部隊和M109自走砲（M109 howitzer）、M1A2型坦克和M2布雷德利裝步戰車等2,800輛重裝武力登陸歐洲，隨即展開一系列的軍事任務。

打從美軍增加歐陸的軍力後，俄國亦不斷調整其軍隊駐地與戰略武器，不僅將本次測試的主角- S-400防空飛彈移到能覆蓋西歐各國為射程範圍的加里寧格勒，更為恫嚇波蘭，加派防空飛彈進駐白俄羅斯（Belarus），讓自冷戰落幕後，歐洲大陸再一次面臨兩大強權的爭鋒相對，讓外界不免感到憂心，憂慮美俄雙方現任的「狂人」總統會讓局勢更糟，最終引向戰爭或更不好的結果。

(中時電子報)