美國油儲攀升 油價下挫

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油價今天下跌，至逾2週低點，因產業報告指出美國原油和汽油庫存攀升。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌84美分，收在每桶52.17美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下挫67美分，收在每桶55.05美元。（譯者：中央社徐睿承）

(中央社)