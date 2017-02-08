巴西總統提名司法部長出任大法官

我要評比

巴西總統泰梅爾昨天提名司法暨公共安全部長莫萊斯，由他遞補上月發生墜機意外去世的聯邦最高法院大法官札瓦斯基的空缺。

巴西總統府發言人巴洛拉（Alexandre Parola）昨天指出，泰梅爾（Michel Temer）決定提名司法暨公共安全部長莫萊斯（Alexandre de Moraes）出任聯邦最高法院大法官，並說，「莫萊斯的豐富學經歷和專業知識，具備肩負巴西最高法院大法官責任的條件。」

參議院議長奧里維拉（Eunicio Oliveira）將設立憲法司法委員會，之後，最遲3星期內對莫萊斯進行提問諮議後，提交議會表決是否同意任命。

泰梅爾已批准莫萊斯卸下司法暨公共安全部長職位，在任命新部長前，由現任秘書長列維（Jose Levi）暫代。

莫萊斯現年48歲，為憲法學博士，曾擔任聖保羅州公共安全廳長，原屬巴西民主社會黨，但巴西憲法嚴禁法官從事政黨活動，所以莫萊斯將脫離黨籍。

巴西聯邦最高法院由11名大法官構成，但自札瓦斯基（Teori Zavascki）上月19日發生意外過世後，只剩10名大法官。

雖然泰梅爾提名莫萊斯遞補札瓦斯基的缺額，但一旦獲參議院同意，莫萊斯不會接管巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案相關之訴訟，因為上星期大法官法金（Edson Fachin）已經由電子抽籤成為承審該案的新報告人。1060208

(中央社)