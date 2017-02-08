2月8日各報頭版要聞

中國時報

●旱象持續擴大 8縣市水情吃緊

缺水範圍擴大！經濟部昨日召開水情會議，決議如果近日沒有明顯降雨，未來兩周新竹、苗栗、台中、嘉義、台南與高雄水情燈號將上調為「吃緊」綠燈，加上桃園、新北板新月初就進入綠燈，總計全台有8縣市水情吃緊。

●288家郵局 周六營業半天

因應一例一休，原先中華郵政公司規畫，全國287個周六營業半天郵局將減半，營業時間延至下午4點。因民眾抱怨，交通部也有意見，郵政公司政策大轉彎，昨宣布自2月25日起在原本287個郵局外，加上高雄佛公郵局每月第2個周六營業半天，使周末營業郵局最多達288個，所需加班費約2億元，由公司自行吸收。

●萬少丞入黨 葉林傳服務處介紹

國民黨黨主席選舉，人頭黨員與黑道申請入黨傳聞不斷，其中還包括犯下夜店殺警案主嫌萬少丞。媒體人周玉蔻昨在《臉書》粉絲專頁公布萬少丞的入黨申請表，萬少丞的介紹人填寫「黃秀玲」，周玉蔻隨後再PO照片，指黃秀玲即台北市議員葉林傳的服務處主任。

蘋果日報

●今晚觸台 寒潮爆發

入冬以來首波寒流明起發威，中央氣象局預警這波寒流有「寒潮爆發」特徵，今晚北風前緣抵達台灣後，明全台急速降溫，一路冷到下周二，今晚到明早太平山、合歡山有機會降雪，後天到周六是寒流影響最明顯時刻，周六北部低溫下探8℃，中部以北部分地區體感溫度最低僅剩5℃，提醒民眾注意禦寒，農漁業嚴防寒害。

●8縣市用水拉警報 石門水庫恐限水

入冬以來降雨日數偏少，降雨不如預期，各地水庫蓄水量逐漸下滑，水利署昨召開水情檢討會，發現新北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南及高雄8縣市用水均拉警報，石門水庫供水區的新北市板新、林口及桃園地區，若近日仍無明顯降雨，本月23日恐實施夜間減壓供水的第一階段限水措施，是今年首個受影響供水區。

●暴走準義消：你家別火燒厝

準義消加油暴走挨轟不任用！台中市蔡姓準義消人員前天穿消防工作服，騎機車加油，因不滿站員要他駛離汽車專用加油車道改至機車道，他口氣不佳擺明趕著去救災，還要求找主管來處理，一旁民眾看不下去指責，蔡男嗆聲：「你家就不要火燒厝！」惹批「義消就可以耍特權嗎！」蔡男昨晚對損及消防隊形象致歉，義消分隊也決定不任用他。

聯合報

●國道客運齊喊漲 交通部踩煞車

「一例一休」後客運業成本大增，國道客運紛喊漲，統聯客運前天公告二月十三日起調漲九成路線，最大漲幅高達六成八，國光、首都客運也傳要調漲票價，但交通部昨以「回應社會期待」為由，逐一協調八家已核定票價的國道客運業者，延到三月一日調漲，業者陷長考。

●在美難民 寒冬徒步遷徙加國

去年川普當選後曾引發美國人民一波移民加拿大的熱潮，而如今愈來愈多身在美國的難民，由於擔心總統大選過後的美國社會將更加仇外，紛紛長途跋涉徒步前往加國。

●人頭黨員？ 4人急切割

針對黨主席選舉傳出人頭黨員甚至黑道入黨，國民黨主席參選人昨天都同聲譴責並畫清界線。黨主席洪秀柱強調要嚴加審查，郝龍斌指出，不只新徵，包括突然願意補繳四年黨費回復黨籍的人，都應留意。吳敦義說，「這些同我都無關」，詹啟賢說，這些問題都應好好面對。

自由時報

●週六郵局 維持全部營業

勞基法一例一休新制實施，鑑於排假困難、人事成本增加，中華郵政公司一度宣布週六營業郵局將大減一半，統聯客運等部分客運業者則宣布下週調漲票價；但經交通部強力介入協調，中華郵政政策急轉彎而於昨日宣布，兩百多家週六有營業郵局將全部維持週六營業；而包括統聯在內的八家國道客運業者，則可望全部配合延後至三月一日後再調整票價。

●國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費

空軍、中科院昨在中科院航空研究所簽署新型高教機「委製協議書暨合作備忘錄」，正式啟動新型高教機國造政策。總統蔡英文與會致詞時表示，我國自IDF戰機之後，「國機國造」已原地踏步近卅年，我國航太產業不只被其他國家趕上，也面臨人才流失、斷層等嚴重問題，政府務必帶領國人重新發展國防產業，「我們沒有另外的卅年可以浪費」。

●AT-3、F-5須先延壽9年

總統蔡英文昨赴中科院主持新一代高教機簽約儀式，正式宣布「高教機國造」啟動；不過，根據國防部規劃，在時程未耽誤的前提下，六十六架新一代高教機要全數交機，須等到二○二六年，在國軍不考慮外購高教機的情形下，已服役逾四十年的F-5部訓機、服役逾卅年的AT-3高教機，勢必須延壽九年，繼續培育後進空軍飛行員。

(中時電子報)