放眼亞太 提勒森與澳日韓外長通話

美國新任國務卿提勒森昨天分別與澳洲、日本及南韓外長通話。這是他上任後首度與亞太盟國接觸，並說，美國在應對反恐、北韓問題與東海及南海緊張局勢上，將和盟國密切合作。

國務院代理發言人唐納（Mark Toner）今天在書面聲明中做上述表示。

這是提勒森（Rex Tillerson）上任後首度與亞太國家外長通話，此前，美國媒體報導，美國總統川普日前與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）通話時，因對處理難民議題有不同看法，川普怒掛滕博爾電話。

不過，國務院今天在聲明中表示，提勒森與美國「最親密的3個盟國」外長通話，在每一個對話中，他都強調要與盟國在區域與全球優先事務上密切合作的決心，而美國也重申要強化「軍事同盟、經濟夥伴關係與外交合作」。

聲明還提到，3國外長也分別同意，在「應對伊斯蘭國（IS）、北韓非法的核武與飛彈計畫及東海與南海的緊張局勢上」，與美國密切合作的重要性。

美國國防部長馬提斯（James Mattis）日前訪問日本與南韓，在日本時重申美國一貫立場指出，「釣魚台適用於美日安保條約」，這引來北京表達一貫反對的立場。

另外，川普兌現競選承諾，上任第一天就宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），而日本首相安倍晉三則在亞太國家中拔得頭籌訪美，他10日將於白宮與川普會面，預料將討論在沒有了TPP後、美日強化雙邊經貿關係的做法。

日本共同社更報導，美、日雙方也協調安倍與川普擬同乘總統專機「空軍一號」、前往川普位於佛羅里達州的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村展開「高爾夫外交」。

提勒森上任前接受參院提名聽證會上曾說，美國對台灣有「台灣關係法」和「六項保證」的承諾，美國須重申並遵守，「這本身就是一個訊號」；至於美國的「一中政策」，他則說，不知道川普政府有修改「一個中國立場」（One China position）的計畫。

關於南海，他當時也嚴正指出，中國在南海造島及部署軍事設施，就像俄羅斯入侵克里米亞，美國會要求中國停止造島，且不允許中國派員登上這些島嶼。

提勒森上任後還未與中國外長王毅通話，不過，中國外交部上週指出，國務委員楊潔篪3日與白宮國安顧問佛林「應約」通話時提到，盼美國新政府與中國共同努力「維護兩國關係政治基礎」、「管控好分歧和敏感問題」；佛林則指出，美國願與中國「妥善處理敏感問題」，並希望與中方保持密切溝通。

至於雙方是否談到「一個中國」及有關台灣的議題，截至發稿，白宮及白宮國安會未回覆記者詢問。1060208

(中央社)