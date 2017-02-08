黑幫入黨是因與中國打交道？藍翻綠營歷史反擊

民進黨立委黃偉哲接受媒體訪問表示黑幫入黨是國民黨長期和中國打交道的後遺症，唐德明(左)臉書回擊。(中時資料照)

國民黨日前傳出包含夜店殺警案主嫌萬少丞等黑幫入黨風波，引發「人頭黨員」爭議，民進黨立委黃偉哲接受媒體訪問表示這是國民黨長期和中國打交道的後遺症。國民黨文傳會副主委唐德明發文反擊「腦袋有洞，無藥可醫」並翻出黑幫入民進黨的新聞反問黃偉哲，那黑幫入民進黨是與地獄裡的魔鬼打交道的後遺症嗎？

國民黨黨主席選舉，人頭黨員與黑道申請入黨傳聞不斷，其中還包括犯下夜店殺警案主嫌萬少丞。對此，黃偉哲接受《聯合報》訪問時表示這是國民黨長期與中國打交道的後遺症，黃偉哲擔憂中國可能利用黑幫管道滲入台灣政治。

唐德明臉書反嗆「腦袋有洞，無藥可醫」，並認為只要是中華民國公民，都具有政治權力，有自由申請加入任何政黨。因此，每一個政黨都可能面臨黑道入黨的問題。好笑的是，黃偉哲說：黑幫入國民黨，是與中國打交道的後遺症。

唐德明也翻出民進黨的黑道入黨歷史。唐德明寫到2013年4月18日媒體報導，郭正亮：黑道搶入民進黨。為了2014年七合一大選，而且不只天道盟，每人500元入黨答謝費。

2013年4月26日媒體報導，阻黑道入黨民進黨退463件。包括天道盟太陽會成員，介紹人就是柯建銘，整包入黨申請書由新竹寄到基隆。另一則報導為2014年5月26日，民進黨北市主委當選人 被指有「黑底」黃承國︰難道不能有自新機會？

唐德明問黃偉哲，如果黑幫入國民黨是與中國打交道的後遺症。那黑幫入民進黨，是與地獄裡的魔鬼打交道的後遺症嗎？

(中時電子報)