湯唯入圍金像獎影后 抱女兒親親

湯唯今年憑藉《北京遇上西雅圖之不二情書》入圍香港金像獎影后。（圖／劇照）

湯唯今年又以《北京遇上西雅圖之不二情書》入圍今年香港金像獎最佳女主角，這是她繼去年後又再次提名！而她嫁給韓國導演金泰勇後，兩人也生下寶貝女兒，她在得知自己又入圍影后時，第一時間就是抱著女兒親親祝賀。

湯唯在去年憑藉著《三城記》提名香港金像獎影后，今年則再以《北京遇上西雅圖之不二情書》入圍，她第一時間開心受訪，坦言知道提名時，「我就抱著女兒親了一口祝賀！」更說去年提名時女兒還在肚子裡。

只是湯唯今年對上的對手，包含去年在金馬獎上憑著《七月與安生》拿下雙影后的周冬雨及馬思純，獎落誰手仍有待觀察！

(中時電子報)