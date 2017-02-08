當爸爸面曬恩愛 范冰冰吐舌摸李晨大腿

范冰冰和李晨戀愛後，常公開放閃。(圖／翻攝自HM中國微博）

范冰冰和李晨聊天吐舌賣萌。（圖／翻攝自微博)

范冰冰當爸爸面和李晨放閃。(圖／翻攝自微博)

「范爺」范冰冰自和李晨戀愛後，就常公開放閃，更不時展現小女人一面，濃情蜜意藏不住，近日她現身春晚錄製活動時，在台下被捕獲和男友調情，且還當著爸爸的面，甜蜜互動閃瞎旁人。

范冰冰日前和爸爸一起登上北京衛視春晚，同台合唱大展歌喉，不過當天男友李晨也在現場，三人在台下坐同桌，小倆口不避諱旁人開心聊天，范冰冰更被拍到談笑間，她還用手輕撫男友大腿，更吐舌賣萌，兩人眼中似乎只有對方，周圍滿是粉紅泡泡，網友都直呼「談戀愛後就不再是霸氣的范爺了」。

據悉，小倆口在放閃時，范爸爸也在旁邊目睹一切，並不時望著李晨露出笑容，似乎也對這個未來女婿相當滿意。

(中時電子報)