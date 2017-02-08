3女同住官邸惹議 曹啟鴻遭火速撤換
行政院年後小改組，更換4位內閣首長，其中農委會主委曹啟鴻被撤換下台，由宜蘭縣長林聰賢接任。事前，曹啟鴻對換人傳言反駁稱「永不懈怠，無倦勤情事」。為何曹啟鴻無意走人，卻遭火速撤換，除處理菜價飆漲不當外，更爆和3名女下屬同住官邸惹議，迫蔡英文快刀斬「亂源」。
根據《壹周刊》報導，曹啟鴻與3名遠從屏東上來的女親信，4人同住在台北市臨沂街主委官舍，還共同搭乘首長座車上班，完全不避嫌。這3名女親信為農委會專門委員黃麗霞、簡任祕書曾美玲、祕書林淑惠。
三位貼身祕書住在主委官舍一事，引發農委會內部質疑聲音，曹啟鴻為此特在在去年十一月二十五日，以電子郵件告知農委會所有員工，「主委鑑於其目前居住首長宿舍二樓部分房間未使用，考量遠道同仁的辛苦，規劃了三間職務宿舍供長官及同仁借用」。此舉無助爭議解套，再加瘦肉精美豬進口、菜價飆漲、日本核食等事件接連捅樓子。最後，蔡英文獨排眾議，起用「最會蓋農舍」的林聰賢」接掌農委會。
(中時電子報)
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