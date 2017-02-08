發行12星座「性攻略」？ 唐立淇：我自己也很缺

星座書名稱被誤植為「性攻略」，讓唐立淇直呼好糗。(圖/唐立淇臉書)

「星座專家」唐立淇除了臉書直播聊星座，讓她聲名大噪人氣再度攀升，而發行的星座書也因獨樹一幟的剖析，更是熱銷到榮登各大排行榜，不過近期將推出的《十二星座攻略》，卻被誤植成為《性》攻略，讓她直呼有的話自己也想買。

唐立淇臉書直播聊星座，讓她人氣再度攀升。(圖/本報系資料照)

唐立淇先在臉書貼出筆誤之處，也感謝粉絲發現這錯誤，由於差一個字意思天差地遠，讓她直呼糗翻了，但仍不忘開玩笑表示「是上天給我的指令嗎」，更揚言此類書籍應該很有市場，未來會考慮出類似書籍，不過身為單身一族的她則不諱言「自己真的很缺」，若真的有十二星座「性攻略」，絕對會先買一本來研究。

(中時電子報)