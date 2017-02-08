為領袖換裝 俄國列寧墓將關閉2個月

列寧逝世後，蘇聯政府決定以防腐保存他的身體至今。（圖/美聯社）

位於俄國莫斯科紅場（Red Square）旁，安葬十月革命（Bolshevik revolution）與蘇共領袖的列寧墓（Lenin mausoleum），即日起將閉館2個月的時間，為了要替採用防腐技術保存遺體的列寧，進行進一步的生理檢測，並替這位領袖進行換裝。今年是俄國十月革命100週年紀念，為紀念這個重要的歷史轉捩點，屆時俄國國內將有許多慶祝活動。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，被歷史視為共產主義的革命家、前蘇聯（USSR）奠基者的列寧（Vladimir Lenin），於逝世後身體被安葬於莫斯科紅場邊，供俄國民眾和外國遊客瞻仰。如今，俄國政府為了替前任領袖的身體進行檢查，並替他更換新衣服，於16號起列寧墓將關閉2個月，直到4月16日才會重新對外開放。雖然只是例行任務，但今年適逢十月革命百年祭，俄國官方為紀念這段歷史，特別在推特上開設列寧、史達林（Joseph Stalin）、領導二月革命（February Revolution）的克倫斯基（Alexander Kerensky）和末代沙皇尼古拉二世（Nicholas II of Russia）的帳號，以實時推進的方式撰述這段歷史。

位於莫斯科紅場上的列寧墓，是一個外型有如金字塔的造型、內部有水晶棺的墓穴。（圖/Valeriy1960@維基百科）

領導俄國十月革命的列寧，於1919年在紅場閱兵。（圖/維基百科）

列寧於1924年1月逝世，蘇聯政府立即建造有如金字塔般的陵墓，並決議將列寧的遺體採取防腐保存，安置於墓中特製的水晶棺中，供後人與外界前往瞻仰。列寧遺體的防腐與保存技術，都有專門的實驗室和工作人員負責，隨時掌握石棺的溫度、濕度以及身體的損壞程度等，避免列寧的遺體受到環境與時間的傷害。同時，打從蘇聯首開對領袖遺體防腐後，包含毛澤東、胡志明、金日成、史達林等諸多共產世界領袖，都是在該實驗室協助下完成的「成果」。

在過去冷戰的共產世界中，經常能看見這樣將馬克思、恩格斯和列寧並列的圖畫。（圖/美聯社）

百年前俄國十月革命改變了俄國歷史，也改變了世界的歷史，將列寧推上了與馬克思（Karl Marx）齊名的共產主義領袖人物，馬列主義更曾一度成為殖民地或弱小國家求取強盛的「顯學」。當時處於內憂外患的中國，更因此引入了共產主義和蘇聯的協助，讓十月革命的成果也隨著鐵路傳到中國，進而開啟了後來歷史變革。

(中時電子報)