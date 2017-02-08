星國當鋪火紅 典當求現急救站

特派員看世界專欄全球景氣不佳，新加坡也受波及，不少人到當鋪典當求現，尤其，農曆春節添購年節用品開銷大，今年到當鋪典當求現人潮比往年增加，讓本地的當鋪生意強強滾。

新加坡固然是東南亞經濟發展重鎮，金融商圈林立，同樣也有當鋪供民眾緊急典當換現金應急。這些當鋪伴隨著新加坡共同成長，為部分手頭不寬裕的新加坡人提供了另一種緊急資金來源管道，既保存面子，也擁有裡子。

新加坡當鋪多半隱身於各大商圈，典當求現的民眾一旦度過「艱困期」，即贖回心愛之物，回歸生活常軌。

大興當（Maxi-Cash）在新加坡擁有最多連鎖店，透過企業化經營建置完整網頁，讓民眾選擇最方便的地點典當，明亮寬敞店面完全擺脫傳統狹窄昏暗環境。新加坡另外也有銀豐當及方圓集團等兩家當鋪業者，同樣以誠懇態度、現代化設施提供超值的典當服務。

走進位於東邊的巴西立地鐵站旁當鋪，昔日以鐵杆圍欄及高櫃台模式並不復見。一名準備典當金飾周轉應急的民眾說，如今當鋪已企業化經營，店員態度和譪可親，不會讓典當民眾感受絲毫委曲或不受尊重，是他們資金短絀的急救站，也不失為短期融資求現良方。

不可諱言，全球大環境欠佳，讓新加坡經濟發展受挑戰，星國媒體報導稱，新加坡聖淘沙升濤灣不少豪宅沒人居住，去年21項交易中，就有15項是賠本殺出。

新加坡媒體也引述當商公會調查，今年農曆春節前赴當鋪典當求現民眾比去年多兩成，大年初三後典當人數更多出4成。

不少新加坡人認為，華人春節各項民生用品開銷增加，相信是手頭不寬裕的民眾走進當鋪求現的原因。

新加坡當鋪裡典當物品五花八門，戒指、項鍊、手錶是最常見的。1060208

(中央社)