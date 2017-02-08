千歲學堂開課 慈濟邀長者免費學習

位於高雄市杉林區大愛里的慈濟杉林聯絡點，社區規劃打造為「千歲學堂」，課程有書法班、陶藝班、國畫班及健康宣導等，免費學習，歡迎年滿60歲的阿公阿嬤一起背書包上學去。

「千歲學堂」上課日期為3月至12月，課程內容每週一上午是書法班、下午陶藝班，每週三上午為國畫班，教材及用具免費提供。

慈濟基金會南部社服組社工卓素霞表示，2010年2月高雄杉林大愛園區第一批永久屋如期完工，為園區孩子開辦的課輔班隨之展開；因應高齡化社會來臨，提供社區高齡者優質的學習環境及免費學習課程，不識字的長者也能參加，期望高齡者與園區課輔班年輕學子能激盪出新火花、新熱情。

書法老師高慶和與國畫老師蘇美麗在莫拉克風災後從六龜搬遷到大愛園區，夫妻倆生活已趨穩定，感恩社會的大愛與杉林區的照顧，因此邀請教授陶藝的朋友林寬，與慈濟合辦免費終身學習課程，把走過大災難中對生命與生命的體現，邀長者體驗不一樣的人文饗宴。

「千歲學堂」招生中，課程輕鬆有趣，加上又有人陪伴，報名至2月24日，歡迎年滿60歲的阿公阿嬤一起來，背著書包上學去，回味久違的校園生活。1060208

(中央社)