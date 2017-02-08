土豪哥吞不下戒治所伙食 狂嗑零食充飢

朱家龍（前）與洪聖晏，驗出毒品反應，1月23日被送入新店戒治所觀察、勒戒，助其戒除毒癮。（報系資料照 王英豪攝）

去年12月，W飯店驚爆郭姓女子疑似吸毒過量致死命案，家中經營制服業的「土豪哥」朱家龍，被查出涉案並驗出施用安非他命、搖頭丸等毒品，被法院裁准送往新店戒治所勒戒，今年過年就在勒戒所中度過。

朱家龍之所以被稱為「土豪哥」，就是生活極盡奢華，臉書上貼的照片，不是龍蝦就是牛排，不是高級日本料理，就是高檔紅酒。進入戒治所，不僅沒有毒可以吸，當然美食美酒也全都沒有。

新店戒治所一日三餐的伙食費是60元，做出來的大鍋飯土豪哥當然吃不慣，據壹週刊報導，戒治所提供的三餐，土豪哥幾乎都只吃一半，吃不飽怎麼辦？土豪哥只能靠狂嗑零食填肚子。

據了解，朱喜歡的種類蠻多的，零食有洋芋片、蝦味先等，泡麵有炸醬麵、王子麵等。不過，他最喜歡的，還是掬水軒生產製造的「ㄋㄟㄋㄟ補給站」牛奶餅。

不過「ㄋㄟㄋㄟ補給站」雖宣傳「添加鐵質、鈣質＆維他命B1.B2」，但產品主要成分卻是小麥粉、糖、全脂奶粉及奶油。狂吃零食的土豪哥，在勒戒期滿後，除了戒毒成功，是否也能順便瘦身，恐怕還得打上問號。

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(中時電子報)