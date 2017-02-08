到新南向國家研習 最高補助15萬

教育部響應「新南向計畫」，鼓勵30歲以下青年到新南向國家深度研習，補助金額最高新台幣15萬元，4月底前可提出申請。

教育部青年署指出，「新南向深度研習計畫」需結合6週以上在國際組織或非政府組織的觀察，以及5到10天的在地生活體驗，18到30歲的青年都可以依照自己感興趣的議題，向教育部提出申請。

舉例來說，有青年到菲律賓參與「拯救伊富高梯田運動組織」的活動，準備回國後把經驗用於協助原住民部落發展。另外也有多人申請到海外考察工會組織，甚至有青年公民記者到海外新媒體機構研習，撰寫東南亞議題的相關報導。

最新一階段的提案，必須在4月30日前提出申請，執行期間為今年7月到11月。有興趣的青年，須提出研習單位的同意書，以及該單位負責人的推薦函。相關資訊可參考青年署網站。1060208

(中央社)