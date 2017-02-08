到新南向國家研習 最高補助15萬
教育部響應「新南向計畫」，鼓勵30歲以下青年到新南向國家深度研習，補助金額最高新台幣15萬元，4月底前可提出申請。
教育部青年署指出，「新南向深度研習計畫」需結合6週以上在國際組織或非政府組織的觀察，以及5到10天的在地生活體驗，18到30歲的青年都可以依照自己感興趣的議題，向教育部提出申請。
舉例來說，有青年到菲律賓參與「拯救伊富高梯田運動組織」的活動，準備回國後把經驗用於協助原住民部落發展。另外也有多人申請到海外考察工會組織，甚至有青年公民記者到海外新媒體機構研習，撰寫東南亞議題的相關報導。
最新一階段的提案，必須在4月30日前提出申請，執行期間為今年7月到11月。有興趣的青年，須提出研習單位的同意書，以及該單位負責人的推薦函。相關資訊可參考青年署網站。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。