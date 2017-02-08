采盟志工陪伴獨居榮民寒冬圍爐
台灣社會仍有不少獨居老人，寒冬中為讓他們感受社會溫情，采盟免稅店安排采盟傳愛活動，老榮民收到社會滿滿愛心，此外，采盟還捐款給公益團體，愛心無限。
采盟免稅店在歲末年終，捐新台幣240萬元給愛心小鋪內的六家公益團體，也與基督教恩友中心合作，捐贈米、油及魚罐頭等生活物資及年節紅包，分送給弱勢家庭與獨居老人。
經營百貨零售及機場免稅商店業務的采盟公司，積極履行企業社會責任，設置全球第一家機場愛心小鋪，歲末年終，捐款240萬元給愛心小鋪內包括喜憨兒、陽光、乳癌防治、奧比斯、希望、台灣黑熊保育等六家公益團體，還連續三年與基督教恩友中心合作，捐贈米、油及魚罐頭等生活物資及年節紅包。
采盟董事長古素琴也抽空帶領志工同仁一起參與捐贈送米活動，她指出，雖然日子艱辛，希望大家也能過個好年。
此外，歡樂春節是全家團聚的時刻，但社會仍有許多獨居老人需要關懷與陪伴。采盟免稅店愛心志工邀請桃園榮民服務處獨居榮民長者參與「采盟傳愛‧暖心圍爐」活動。
1月下旬，他們在中壢龍和飯店席開26桌，志工們也安排了寫春聯及歌唱等餘興節目，讓現場168名獨居榮民伯伯們相當開心，采盟總經理陳歆還贈送麥片、肉鬆與蛋捲，讓老榮民相當感動。1060208
(中央社)
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