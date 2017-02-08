玄杉主演電影騙子殺青 預定今年上映

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電影發行商秀寶今天透露，由南韓演員玄彬、劉智泰聯袂主演的電影「騙子」已殺青，預定今年內上映。

南韓「亞洲經濟」引述秀寶相關人士表示，經過4個月拍攝，電影「騙子」終於殺青。該片傾注所有演員和工作人員的心血，將於今年內與大家見面。

據報導，對於電影殺青，玄彬表示，「首先，能夠演出這部電影感到十分榮幸。與其他演員、工作人員的合作也十分愉快，拍攝的時候遇到很多困難，但是大家都堅持了過來，展現無與倫比的團隊精神。」

報導說，「騙子」講述著一名檢察官為了偵破受害金額高達4兆韓元（約新台幣1000億1000萬元）、受害多達3萬人的詐騙案，與騙子合作的故事。1060208

(中央社)