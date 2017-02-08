羅浮宮攻擊案凶嫌開口 欲替敘利亞復仇
法國巴黎羅浮宮攻擊案的嫌疑人經過兩天沈默，終於向警方開口說明。他自稱獨自犯案，動機是要報復法國轟炸敘利亞，且原本只想破壞藝術品，並未預謀攻擊軍人。
這名凶嫌於3日上午，在與羅浮宮相連的地下商場持刀攻擊巡邏中的軍人，軍人開槍反擊，造成他腹部重傷，當場被擒。他在攻擊時曾喊「真主至大」，法國當局認為這是一起具恐怖攻擊性質的案件。
費加洛報（Le Figaro）報導，這名29歲、名叫哈馬邁（Abdallah el-Hamahmy）的埃及籍男子原先不願說明犯案動機，6日才終於開口。
他自稱是「和平主義者」，聲稱原本只想破壞羅浮宮藝術品，替被轟炸的敘利亞復仇，並非預謀攻擊軍人。
他還說，帶刀是預想在破壞藝術品時若被警衛攔阻，可用以自衛，而選擇羅浮宮下手，是為了打擊法國觀光業和經濟。
調查人員對他的種種說辭持懷疑態度，並透過監視錄影發現他曾於1月29日以觀光客身分到羅浮宮參加導覽。
據報導，哈馬邁已經成家，妻子正懷孕，他堅稱自己是單獨行動，不受他人指使，也未效忠極端組織達伊沙（Daech）。
不過，調查人員查出他曾在社群網絡提及「敘利亞的弟兄」，也曾在推特（Twitter）引述伊斯蘭國（IS）「攻擊部長」阿德納尼（Abou Mohammed al-Adnani）說過的話。1060208
(中央社)
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