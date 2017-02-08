台灣世界遺產潛力點 太魯閣繪本介紹
「太魯閣是最老的台灣，也是最美麗的台灣。」太魯閣峽谷經過2億5000萬年的造山運動，獨特性和生物多樣性登錄世界遺產，花蓮縣文化局推出繪本介紹給民眾認識。
由文化部文化資產局和花蓮縣文化局合作出版的「潛進太魯閣─台灣世界遺產潛力點：太魯閣國家公園」繪本，以圖文並茂的方式呈現，讓社會大眾、尤其是青少年，能夠親近太魯閣，進而認知這處峽谷已列入保護的重要性。
繪本撰文賴秀美表示，太魯閣之美能輕易為世人所見，全拜中部橫貫公路之賜，然而也就是因為這條路，使得太魯閣的景觀維護，面臨衝擊與考驗，這也是「世界遺產」登錄的檢驗因素之一。
賴秀美指出，太魯閣造山運動從未停歇，特別是在氣候變遷加劇，災難隨時可能降臨的今天，考驗著人類在面對大自然時，如何兼顧自然原貌的維持、人的安全和使用需求。
太魯閣國家公園是第一批被文化部列入台灣世界遺產的潛力點，太魯閣峽谷東段的燕子口到慈母橋之間，平均深度達1000公尺，最深處更有1600公尺，最窄處僅僅10公尺，深邃陡峻，世所少見；在錐麓大斷崖，峭壁寬達1200公尺，高差600公尺，壁立千仞，氣勢逼人。1060208
(中央社)
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