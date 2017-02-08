巴基斯坦6.3強震 暫未傳傷亡

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美國地質調查所（USGS）表示，規模6.3強震今天襲擊巴基斯坦沿岸附近。初步跡象並未顯示有人員傷亡或災損。

法新社報導，美國地質調查所表示，這起淺層地震發生在當地時間清晨3時03分，震央距離巴國沿岸城市伯斯尼（Pasni）西南方僅23公里。

路透社報導，這起地震規模最初估達6.6，後來下修至6.3。

伯斯尼人口約40萬，這起地震目前還未立即傳出人員傷亡或災損。

巴基斯坦2005年10月8日曾發生規模7.6大地震，奪走7萬3000多條性命，造成約350萬人無家可歸，大多在巴國控制下的克什米爾（Kashmir）地區。1060208

(中央社)