ON AIR答燈會問題 抽小提燈超商禮券

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台中市政府今天中午12時30分將舉辦「參加燈會問答抽好禮」ON AIR活動，只要在ON AIR期間回答燈會相關問題，就有機會抽中可愛的「吉運大展」小提燈以及超商禮券。

台中市新聞局將在今天中午12時30分至下午1時30分，舉辦「參加燈會問答抽好禮」ON AIR活動，只要在ON AIR期間回答燈會相關問題，就有機會抽中可愛的「吉運大展」小提燈以及超商禮券，題目與今年台中市燈會活動有關。

台中市新聞局指出，民眾只要在LINE主畫面點選「其他」，再選「官方帳號」，於「類別」選「公共服務」中的「台中市政府」並加為好友，即可參加ON AIR活動。

台中市新聞局表示，希望透過ON AIR活動與民眾歡慶佳節外，也感謝廣大朋友對市府LINE的支持，未來將持續提供更貼近民眾需求的服務。1060208

(中央社)