把握短暫陽光 鄭明典：晚上迎風面有雨

我要評比

氣象局預報中心主任鄭明典說，潮濕帶正要移入台灣上空，但仍有些空檔，因此可見短暫陽光，今晚迎風面將有雨。

中央氣象局表示，8日上午各地天氣大多為多雲到晴，不過，下午過後北部、東半部及中部山區將轉為有短暫雨，降雨機率愈晚愈高，建議晚歸民眾攜帶雨具。

氣象局預報中心主任鄭明典今天也在臉書上說，東海有個微弱低壓發展，低壓雲系延伸出來的潮濕帶正要移入台灣上空，因此中部以北的台灣上空烏雲籠罩，但是東方還有空檔，可見短暫的陽光。

鄭明典提醒，今晚增強的北風前緣帶有水氣，迎風面降雨機率高。1060208

(中央社)