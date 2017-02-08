《大鬧天竺》是爛片？王寶強為了已故弟才拍

王寶強拍《大鬧天竺》，原來是為了已故弟弟！（圖／取自微博）

王寶強自導自演的賀歲片《大鬧天竺》在上映前，因受到他與前妻馬蓉離婚風波，一度傳出製片人是馬蓉、粉絲表達拒看。可在上映後，還是不少粉絲力挺，沒想到卻被批評該片空洞，王寶強也挨轟不適合當導演。可王寶強近來回應負評，更透露堅持要拍《大》片，其實都是為了已故的弟弟！

《大鬧天竺》上映後，票房成績雖然不錯，但評價卻相當兩極，他還因此被批評不適合當導演，但他近來受訪回應負評，更說了自己堅持要拍這部電影，其實都是為了已故的弟弟，兩人因為都有著「悟空夢」，可小時家裡窮，只夠送王寶強去少林寺學功夫，當時他允諾學成返家一定傳授，怎知弟弟沒能等到他回家就過世。

因此王寶強拍《大鬧天竺》，就是希望將該片送給最愛的弟弟，更強調這部片重點說的就是兄弟情。至於被罵不適合當導演，他也說過去大家都說他不適合當演員，但他已經用實力證明自己。

(中時電子報)