歐巴馬無事一身輕 大玩風箏衝浪嗨翻了
維珍集團（Virgin Group）執行長布蘭森（Richard Branson）今天說，美國前總統歐巴馬卸任後正在享受人生，在布蘭森擁有的1座加勒比海奢華小島上大玩水上運動。
歐巴馬卸任並交棒川普（Donlad Trump）後，偕太座蜜雪兒（Michelle Obama）前往英屬維京群島（British Virgin Islands）的摩斯基托島（Moskito）度假。
公開在布蘭森部落格的照片顯示，歐巴馬嘗試風箏衝浪前，戴著安全帽與泳鏡，在1艘快艇上笑得燦爛。
英國億萬富翁布蘭森寫道：「歐巴馬作為美國前總統，身旁有許多安全人員圍繞，但他依然能夠真正放鬆，並且投入這項活動。」
他說，歐巴馬在位期間，安全小組禁止他從事水上活動。
布蘭森表示，教練團隊花了2天時間，在岸上指導歐巴馬如何進行風箏衝浪，而歐巴馬「有如返老還童」。
根據路透社，風箏衝浪逐漸風行，玩家進行風箏衝浪時，腳踏在衝浪板上，由風箏拉著在水面滑行。（譯者：中央社周莉芳）1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。