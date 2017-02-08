歐巴馬無事一身輕 大玩風箏衝浪嗨翻了

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維珍集團（Virgin Group）執行長布蘭森（Richard Branson）今天說，美國前總統歐巴馬卸任後正在享受人生，在布蘭森擁有的1座加勒比海奢華小島上大玩水上運動。

歐巴馬卸任並交棒川普（Donlad Trump）後，偕太座蜜雪兒（Michelle Obama）前往英屬維京群島（British Virgin Islands）的摩斯基托島（Moskito）度假。

公開在布蘭森部落格的照片顯示，歐巴馬嘗試風箏衝浪前，戴著安全帽與泳鏡，在1艘快艇上笑得燦爛。

英國億萬富翁布蘭森寫道：「歐巴馬作為美國前總統，身旁有許多安全人員圍繞，但他依然能夠真正放鬆，並且投入這項活動。」

他說，歐巴馬在位期間，安全小組禁止他從事水上活動。

布蘭森表示，教練團隊花了2天時間，在岸上指導歐巴馬如何進行風箏衝浪，而歐巴馬「有如返老還童」。

根據路透社，風箏衝浪逐漸風行，玩家進行風箏衝浪時，腳踏在衝浪板上，由風箏拉著在水面滑行。（譯者：中央社周莉芳）1060208

(中央社)