為了謝金燕 豬哥亮爆和兒子斷絕關係

豬哥亮爆和大兒子謝順福斷絕關係。(圖／本報系資料照)

謝金燕和爸爸豬哥亮心結多年未解，去年更在演唱會上揭家醜內幕，兩人關係降到冰點，近日更傳出因大兒子謝順福和謝金燕有聯絡，讓豬哥亮很不滿，乾脆斷了聯絡。

豬哥亮有過三段婚姻，生下2子3女，據《壹週刊》報導，雖然豬哥亮一直有新家庭，但大兒子謝順福和他感情依舊親密，2009年復出時，兒子更擔任他軍師，幫忙操盤網路這一塊，讓他觀眾族群年輕化。

不過近日親友爆料，豬哥亮現已斷絕與謝順福的關係，原因是兒子和謝金燕還有聯絡，這讓他很不滿，氣到都不接謝順福電話，對此，豬哥亮經紀人表示，「他在華視期間，大兒子確實去做自己的事業，但應該還是有聯絡」。

(中時電子報)