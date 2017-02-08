謝長廷談厚道 羅智強：我笑了！

謝長廷認為藍營用刻薄話諷刺了別人，也糟踏自己，對自己同志更不厚道！羅智強(右)臉書發文回應。(中時資料照)

國民黨日前開記者會表示美國訪日時「重申」釣魚台列嶼適用美日安保條約，「說法明顯承認釣魚台屬日本領土，而蔡英文和謝長廷卻未抗議」，遭文傳會副主委胡文琦以「兒皇帝」、「孫代表」、「兒孫滿堂」、「軟骨症」等文字形容，謝長廷認為藍營用刻薄話諷刺了別人，也糟踏自己，對自己同志更不厚道！前總統府副秘書長羅智強臉書發文「謝長廷談厚道？哈哈哈！我笑了！」

羅智強認為，謝長廷説那麼多幹什麼？要證明自己不是「兒皇帝」、「孫代表」很簡單，只要謝大聲向日本説出「沖之鳥礁」是「礁」。馬政府喊得很大聲，謝長廷怎麼就變啞巴了？接著舉出2010年謝在「青年選戰幹部訓練營」，痛斥馬英九「一面倒的傾中政策猶如『兒皇帝』，讓人憂心台灣主權淪喪」。羅智強質疑謝長廷被叫「兒皇帝」是不厚道，批別人「兒皇帝」就叫厚道？

另外，2008年謝陣營打出的競選耳語「查甫找嘸工，查某找嘸尪，找囝仔去黑龍江！」在報上大幅刊登大陸人在公園隨地便溺的廣告，謝長廷並把馬蕭的兩岸經貿主張簡化為「一中市場」，指若害孕婦生出畸形兒、小孩被綁到黑龍江，「要負擔罪孽」，「不投馬就是沒參加共業」。羅智強反嗆謝長廷，這算厚道還是不厚道？蔡英文説要「維持現狀」，這要不要「負擔罪孽」？

羅智強也認為綠營現在一副「挺同」先鋒的樣子。2009年，綠營拋出根本不存在的「巧克力光碟」，影射馬英九是同性戀者。謝長廷故作清高，先說不該歧視同性戀，然後加碼影射批馬：「在外國也有總統出櫃，也能得到很多支持，不應該說馬英九有男性密友，應該說他不敢承認，說嚎哮，這才是重點！」羅智強再度質疑謝，這叫厚道嗎？

細數謝長廷不厚道的事跡，羅智強指出最有代表性的評論，是出自民進黨立委吳秉叡，在2007年民進黨拚總統初選，謝長廷公布民調，遭蘇貞昌陣營的吳秉叡痛批：「人前手牽手，背後下毒手」。從此「人後毒手王」，變成謝長廷的從政標記。

羅智強酸謝長廷「台灣政壇中，如果您的不厚道排第二名，大概沒人好意思搶第一名，好不？」另外，謝長廷曾在競選總統說若敗選就會退出政壇，也遭網友認為「當初說要退政壇的人…嘖嘖」、「退出政壇也沒退，還把中華民國的外交官當的跟日本的官一樣，沒有誠信且賣台的政客，是全台灣的人都笑了」。

(中時電子報)