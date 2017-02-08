「灌籃王」拉文報銷 灰狼簽「吹耳哥」史蒂芬生

史蒂芬生本季為鵜鶘打6場比賽，留下場均9.7分、4.8助攻、3籃板。(美聯社資料照)

(09:36更新)先發後衛「灌籃王」拉文(Zach LaVine)整季報銷後，灰狼隊有新動作。《雅虎運動網》(Yahoo Sports)報導，灰狼隊將以10天短約簽下史蒂芬生(Lance Stephenson)，加強後衛深度。史蒂芬生2014年東區冠軍賽，在「小皇帝」詹姆斯耳邊吹氣而名噪一時，日前曾參加騎士隊測試會。

26歲史蒂芬生，身高6呎5吋(約196公分)，主打得分後衛或小前鋒。他跑跳能力出色，進攻全面，有突破、中遠距離投籃能力，持球和組織能力也不錯，防守不差。史蒂芬生2010年第2輪第40順位被溜馬選中，蟄伏兩年後，替補表現高效率，攻防讓人為之一亮，以黑馬之姿進入先發，上演NBA勵志故事。

(中時電子報)