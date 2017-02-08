美前官員：川普政府不確認三公報引問題
前白宮官員麥艾文今天說，美國政府已決定不準備確認作為美中關係基礎的三項公報，這引起重大問題。台灣人民並非交易籌碼，這也不是保障台灣民眾尊嚴與權益的方式。
前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros），在亞洲協會（Asia Society）等機構發表對美國新政府的中國政策建議報告研討會中表示，美國現任政府已決定不準備確認作為美中關係基礎的三項公報，這引起重大問題。
他說，台灣2300萬人民不是交易籌碼，美台堅實與長久關係不應這樣被利用。因為交易大門真的打開，大家都知道中方將如何回應，這不是保障台灣2300萬人民尊嚴與權益的方式。
麥艾文強調，中方早在1990年代中期不斷提醒美方，北京視台灣為底線議題，因此當年才有台海軍演。現任美國政府可以執行目前的計劃，但最終面對的是戰爭與和平的風險。
他說，這種做法的問題是，美國將向區域盟邦夥伴釋出「什麼都可以協商」的訊息，包括對台灣友人的承諾，並甘冒戰爭風險。
美國總統川普（Donald Trump）就職前的訪問，曾表達什麼都可以談判的看法，包括一中政策。川普的談話引起台灣是否也可以成為談判籌碼的關切。
前國務院亞太助卿羅德（Winston Lord）認為，美國不能僅以兩岸關係的眼光看待台灣，台灣是重要經濟體，擁有繁榮的民主，值得以尊嚴和尊重對待。
他說，美國在一中政策下與台灣雖是非正式關係，但應提升雙邊關係，無論是在更多資深官員互訪、經貿協議、更努力推動台灣參與國際組織等方面。
羅德還說，在合法的基本架構下，美國對台關係應擴大，包括持續對台軍售，並確認台海雙方都不會有挑釁行為。1060208
(中央社)
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