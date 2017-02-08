北市母女陳屍屋內 警方排除他殺
台北市警局士林分局昨天上午11時20分獲報，在士林區舊佳里有一對母女陳屍屋內，現場有燃燒過的碗盆，警方初步排除他殺，死因仍待釐清。
士林分局調查，陳姓母親與吳姓女兒已多日未出門，里長及居民覺得有異，且吳女已兩日未到校上課，故里長會同警方、社工等人，找鎖匠至該戶開鎖。開鎖後發現母女倆仰躺於房間床上，皆已死亡多時。現場門窗緊閉，無打鬥痕跡，且於房間地板發現一燃燒過之炭盆，對面房間桌上留有遺書。
警方聯繫陳女吳姓丈夫，吳男稱他們已分居多年，陳女的小女兒則住在台中市，父女兩人皆已到文林派出所完成筆錄，對於母女2人死因，均未表示意見。
警方請示士林地檢署檢察官同意，先行將死者大體移置第二殯儀館，預計今天上午辦理刑事相驗，釐清死因。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060208
(中央社)
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