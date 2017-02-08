川普批媒體恐攻報導欠詳盡 白宮列清單
美國白宮公布1項恐怖攻擊案件名單，當中臚列白宮認為媒體沒有詳盡報導的恐怖攻擊案，其中包括巴黎、尼斯、奧蘭多等躍上全球頭條新聞的恐怖攻擊案。
法新社報導，美國總統川普6日指控媒體不想報導恐怖攻擊案，「非常、非常不誠實」，還指出：「他們是有原因」，但未進一步說明。
白宮6日晚間列出78件在2014年9月至2016年12月間發生的恐怖攻擊案。
白宮說：「自伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）建立新哈里發國後，每2周就會傳出不只1起鎖定西方的恐怖攻擊案是由這個團體執行或啟發...很多未獲得應有的注意。」
白宮這項清單有恐攻發生時間和地點，死傷人數，以及攻擊者身分。
2015年10月31日，1架搭載俄羅斯觀光客的空中巴士A321客機在西奈（Sinai）沙漠墜毀。伊斯蘭國（IS）聲稱犯下此案，這起炸彈爆炸導致的飛機墜毀事件，總共奪走224條人命。
2015年11月3日巴黎恐攻，造成129人死亡。2016年7月14日尼斯卡車衝撞恐攻，又再奪走84條人命。
但這項名單上遺漏了2015年1月7日發生在巴黎嘲諷雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）恐攻案件，奪走的12條人命。然而，歹徒翌日對1名警員及1家超市的致命攻擊，造成4人喪生，卻有列在白宮清單上。1060208
(中央社)
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