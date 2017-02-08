美日吞食釣魚台 蔡政府噤聲

談釣魚台，駐日代表謝長廷遭譏「忘了自己是誰？」 (資料照片)

美國國防部長馬蒂斯日前表示釣魚島適用「日美安保條約」，對釣魚台主權被蠶食鯨吞，未見蔡英文總統和駐日代表謝長廷抗議，引發國民黨批評「兒皇帝」、「孫代表」。謝長廷對此立即回批國民黨辱罵，並稱美國一貫對釣魚台列嶼適用美日安保條約，遭譏駐日外交官忘了自己是誰？

謝長廷為何面對日本立場軟弱，對國民黨批評卻火力十足？據《中評網》報導，去年4月謝長廷接受日媒專訪時已剖白心跡，未來在釣魚台問題上「不會聯中對付日本」。這是民進黨政府的政策，毫不掩飾的親美、媚日。該報導呼籲，安倍與川普見面時可能確認「美日未來將共同武力防衛釣魚島」。蔡英文總統和駐日代表謝長廷面對釣魚島主權爭議別忘了自己是誰。

駐日代表謝長廷「忘了自己是誰」還有一例，去年11月，謝長廷在臉書貼出一張日本超市販賣福島花椰菜的照片，表示自己也吃該地區食品，竟強調日本福島核災食品，若能夠證明無汙染，應該開放進口。當時即被輿論炮轟「謝長廷，您究竟是哪一國的代表？」

(中時電子報)