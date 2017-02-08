海倫清桃曾爆懷孕 精主疑金曲歌后緋聞男友

海倫清桃與秀蘭瑪雅兩女，被傳與張忠孝過往甚密 。(圖/本報系資料照)

海倫清桃的「捏造人生」被揭穿後，讓她跟前夫戴發奎關係決裂，未料事件未因此畫下句點，反而傳出海倫清桃曾懷孕，對象居然不是前夫，而是台語金曲歌后秀蘭瑪雅的緋聞男友。

根據《壹週刊》報導，海倫清桃和富二代張忠孝索討金項鍊不成，便改拿現金，之後更傳出她和秀蘭瑪雅輪流在男方家過夜，某次與張忠孝和獅子會成員餐敘時，居然當眾爆料已懷有身孕，雖然未透露孩子父親是誰，不過外界推測「精主」應該是張忠孝。

對於這段三角關係，張忠孝以不方便受訪拒絕回應，被問及兩女輪流在家過夜等敏感問題，更是直接掛電話不受訪，至於海倫清桃單方面說法，則由所屬經紀公司回應，表示先讓她沉澱一下，暫不發言。

(中時電子報)