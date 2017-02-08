金秀賢與安昭熙傳將結婚 經紀公司闢謠

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對於中國新浪網報導韓流明星金秀賢與安昭熙將於4月底結婚的消息後，兩人所屬經紀公司Keyeast於7日發表聲明，稱相關報導毫無事實根據，並將採取法律途徑。

南韓聯合新聞通訊社報導，以熱門韓劇「來自星星的你」竄紅的金秀賢，2015年也曾傳出與Wonder Girls前成員安昭熙的緋聞，但兩人均否認。

據報導，金秀賢主演的新片「Real」即將上映，棄歌從演的安昭熙參演的電影「A single rider」也將於本月上映。1060208

(中央社)