有點「表裡不一」 藍正龍曝隋棠真實面

藍正龍談隋棠，曝光對方私下生活真實面。（圖／本報系資料照片）

藍正龍2015年以《妹妹》戴耀起一角，成功奪下第50屆金鐘獎視帝，並在今年演出賀歲片《大釣哥》，再度和天王豬哥亮合作賀歲電影。曾參與多部戲劇的藍正龍，談到合作過的女演員，他被要求以一句話形容隋棠，藍正龍則透露對方有點「表裡不一」，並曝隋棠私下真實的一面。

藍正龍曾與安心亞、謝沛恩、隋棠合作過，近日他接受網站《JUKSY》專訪，談到曾一同演出《偷心大聖PS男》的隋棠，藍正龍則表示，對方有點比較「表裡不一」的感覺，但不是不好的一面，藍正龍大讚隋棠職場與生活分得清楚，對方私下生活簡單「不會像大家看到的是一個很漂亮的super model 啊！」

談到曾合作《妹妹》與電影《阿嬤的夢中情人》的安心亞，藍正龍形容對方就是「呆」，表示安心亞是很認真的呆，常常很緊張、容易想太多。而談到在《大釣哥》合作的謝沛恩，藍正龍也透露對方「純真」。

(中時電子報)