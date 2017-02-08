鞏固亞太地位 日編織圍堵中國網

日本首相安倍晉三。（美聯社）

1月12日，日本首相安倍晉三出訪菲律賓、印尼、越南及澳洲4國。安倍以「南向」作為2017年的起手式，劍指中國的意圖昭然若揭。

香港中評社8日社論指出，日本以經濟援助和軍事援助積極拉攏這些與中國有海上糾紛的東南亞國家，力圖構築牢固的「圍堵中國網」，以鞏固日本在亞太地區的主導地位。

菲律賓和越南分別是2017年東盟輪值主席國和2017年APEC主席國，安倍希望通過此訪，勸服菲、越兩國讓南海問題成為這兩大多邊會議的主要議題。

實際上，安倍第二個任期以來積極實施所謂的「安倍新外交」，正在以構築「對華包圍圈」形式形成壓力，希望以此迫使中國改善對日關係。但是實際上，這種以「戰略包圍圈」的方式拉攏中國周邊國家，增加對中國壓力的外交路線，不利於改善日本與中國的關係。

中評社認為，多年來，安倍對中國一直採取的是強硬路線的方針，並採取了既右翼又務實的現實主義對華政策，具有典型的雙重性特徵：在經濟上與中國保持友好合作，利用龐大的中國市場以重振日本經濟；在軍事上積極聯美包圍中國。

對此，中國必須進一步強化海上力量建設，在原有的反制基礎上，積極做好海監以及軍事反制措施的準備工作，徹底擊破安倍企圖圍堵中國的陰謀，必要時採取斷然措施嚴厲打擊，從根本上扭轉中國在領海島礁問題上的被動局面。

同時，中國應積極擴大與東南亞各國的友好關係，反擊日本圍堵中國的陰謀。

(中時電子報)