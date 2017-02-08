BIGBANG大成首次日本單飛巡演

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南韓偶像男子組合BIGBANG成員大成為紀念將展開的日本巨蛋巡演，將發售迷你專輯「D-DAY」。據報導，這是成員TOP入伍服役，BIGBANG難以合體公演的一種變通方式的演藝活動。

南韓「亞洲經濟」報導，大成將於4月舉辦首次單飛巡演，並於4月12日發售迷你專輯。此張迷你專輯是大成繼2014年10月在日本發行「D-LITE」後，時隔2年半推出的新專輯。

據報導，該專輯由龜田誠治擔任製作人，大成還將與水野良樹、秦基博等多位元日本著名音樂人合作。

對於舉辦日本巨蛋單飛巡演一事，大成表示，「作為BIGBANG成員，曾多次站在巨蛋巡演的舞台上，因此不會對此有較大負擔，希望以好的音樂與粉絲創造美好回憶。」

報導稱，大成將於4月15、16日在西武巨蛋、4月22、23日在京瓷巨蛋舉辦個人演唱會，2個城市共4場的演唱會可望吸引20萬粉絲。1060208

(中央社)