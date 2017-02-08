吳德榮：9日寒流南下 北部沿海下探9度

氣象專家吳德榮表示，明晨鋒面及寒流南下，北部、東半部有雨，急劇降溫、愈晚愈冷；明晚轉乾冷，北部沿海空曠地區降至9、10度，台北也會降至11度。這波寒流至14日才會減弱。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，今天白天溫暖、天氣穩定，晚上鋒面接近，北台灣先轉有局部雨，明晨鋒面及寒流南下，北部、東半部陸續轉為有雨的天氣，氣溫急劇下降、愈晚愈冷。

吳德榮指出，明晚天氣就會轉乾冷、降雨停歇，北台灣沿海空曠地區降至攝氏9、10度，台北市也會降至11度左右。

至於未來幾天，吳德榮表示，10至13日寒流盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，西半部晴時多雲，東半部大都是多雲到晴、花、東偶而有零星少量的短暫雨。預計嘉義以北早晚的氣溫，常可降至10度左右，清晨沿海空曠地區更有可能因輻射冷卻效應而降至8度以下，白天因有陽光、氣溫略升，天氣依然很冷、要注意保暖。

他表示，這波寒流不但是入冬以來最強、且持續時間長達5、6天， 14、15日冷空氣才會逐漸減弱、氣溫逐日回升。

另外，高山飄雪只有兩個比較有機會的時間點值得觀察，其一是今晚至明晨的玉山、合歡山，另一則是明下午至晚間的太平山，以目前看來機率並不高，但由於水氣的模擬資料，具有較大的不確定性，仍待觀察。1060208

(中央社)