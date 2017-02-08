上海迎來雞年首場降雪

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上海中心氣象台今天清晨5時發布天氣概況指出，上海將迎來雞年首場降雪。今天上海白天天氣為陰有小雨，下午轉陰有小雨或雨夾雪。

綜合上海中心氣象台、上海天氣網資料顯示，上海今天最高溫度攝氏7度，最低氣溫為1度，全天氣溫低迷，相對濕度70%至95%，體感濕冷。

新民網報導說，這次降雨（雪）時間不長，明天天氣就會轉好，但受冷空氣影響，氣溫持續小幅下降，明天至週日中心城區的最低溫都在冰點附近，郊區更低；再者，加上4至5級的西北大風，體感更覺寒冷。1060208

(中央社)