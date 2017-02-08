領務局電郵異常 民眾出國登錄資料恐洩露
外交部今天表示，領務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國人出國登錄資料，有可能遭不明人士攔截。
蘋果日報報導，外交部領務局推廣「出國登錄」，民眾出國前登錄個人資訊，旅遊地外館領務電子信箱就會收到資料，民眾若在海外遭遇急難，可獲得即時協助。但外交部日前發現，有不明來源IP成功登入數十個外館領務電子信箱，信箱內近3個月、約1萬筆人次個資，可能已遭竊取。
外交部今天表示，領務局最近於資通安全檢查時，偵測發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，部分國人出國登錄資料有可能遭不明人士攔截，已立即停止傳送出國登錄資料至外館，改由外館於緊急狀況時直接向領務局查詢資料。
外交部說，領務局已委請資安專家到該局進行數位鑑識，確認電郵及相關主機並無遭駭客入侵跡象，其他個人資料均安全無虞。
外交部表示，出國登錄是社會大眾肯定的旅外安全措施，領務局會繼續辦理。但為維護國人個資安全，防範有心人士不當截取，未來考慮調整登錄項目，以降低風險。1060208
(中央社)
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